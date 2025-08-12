Lazio, Ledesma riparte dal derby: debutto stagionale contro la Roma
Cristian Ledesma riparte dalla Lazio in un ruolo speciale: tecnico dell'Under 17. Il suo debutto, scrive il Corriere dello Sport, sarà subito intenso, con il derby contro la Roma in programma il 19 agosto a Rieti, nella Scopigno Cup, torneo giunto alla 33ª edizione che coinvolge 12 squadre italiane e straniere.
Ledesma torna dopo dieci anni dall’addio al calcio giocato, con nel cuore la maglia biancoceleste e un legame profondo con i tifosi. In nove stagioni ha collezionato 318 presenze, conquistando due Coppe Italia, una Supercoppa e segnando gol memorabili, come il celebre sinistro all’incrocio nel derby del 2006.
Dopo esperienze formative con Frosinone e Ascoli nelle categorie giovanili, Ledesma arriva alla Lazio con grande determinazione e voglia di trasmettere la sua mentalità. La preparazione è iniziata il 28 luglio alla Borghesiana, con un gruppo che, partito dai playoff U-16, si è rinforzato con nuovi innesti. Al suo fianco ci sarà il vice Stefano Avincola, altro volto storico del vivaio, e Alessio Cirulli come preparatore atletico. Il ritorno di Ledesma è un prezioso regalo per la Lazio e una grande opportunità per i giovani talenti che avranno l’onore di crescere sotto la guida di un ex capitano che conosce profondamente il valore e la passione di questi colori.