Calciomercato Lazio | Ruggeri in uscita: vicino l'addio alla Carrarese
RASSEGNA STAMPA - Il mercato in uscita si può sbloccare. La Lazio può chiudere una cessione nei prossimi giorni: si tratta di Fabio Ruggeri, ex capitano della Primavera. Dopo aver svolto la preparazione con tutta la squadra di Sarri, il centrale è vicino all'addio a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, sarebbero da limare gli ultimi dettagli con la Carrarese, che è interessata al suo profilo e avrebbe superato la concorrenza.
