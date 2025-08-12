Calciomercato Lazio | Castellanos tentato dal Flamengo: la posizione di Lotito

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Castellanos con le valigie in mano? Nelle ultime ore è emerso il forte interessamento del Flamengo per l’attaccante argentino. Così, dopo i no incassati da Taremi e Beltran, il club pare deciso a tentare il colpo Taty, e secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Sudamerica, il giocatore stesso sarebbe favorevole a un trasferimento.

Come riporta Il Tempo, nei prossimi giorni sarebbe addirittura in programma un incontro tra Castellanos e il presidente Lotito, durante il quale l’attaccante potrebbe chiedere la cessione alla società. Dal fronte Lazio la linea è chiara: nessuno andrà via da qui al 31 agosto. Ma non solo, il noto giornalista argentino esperto di mercato Cesar Luis Merlo ha fatto il punto sulla situazione, spiegando che la società ha fissato un prezzo molto alto per il proprio giocatore: 40 milioni di euro. Se dovesse arrivare un'offerta di questo calibro, il Taty potrebbe salutare la Lazio, ma per la società non è in vendita.

