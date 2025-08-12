Lazio, rebus Noslin: può restare ma ancora non ha un ruolo
RASSEGNA STAMPA - Cancellieri resterà alla Lazio, mentre il futuro di Noslin è ancora incerto. L’olandese è in bilico da un mese: inizialmente sembrava lui il principale indiziato a lasciare, ma lo stesso discorso valeva anche per l’esterno romano rientrato dal Parma. Ora, però, si fa strada una nuova ipotesi: entrambi potrebbero rimanere. La decisione sarà presa nei prossimi giorni dopo un confronto tra Sarri e il ds Fabiani, in quella che si preannuncia una scelta delicata.
Lo spazio per l'olandese è ridotto e un trasferimento gli garantirebbe più minutaggio, ma la Lazio deve fare i conti con le esigenze della rosa. L’assenza prolungata di Isaksen, fuori almeno per le prime due di campionato a causa della mononucleosi, consiglia prudenza. A pesare anche l’età di Pedro e l’impegno in Coppa d’Africa di Dia, che lascerà Sarri con il solo Castellanos come centravanti tra dicembre e gennaio.
Il vero nodo è la collocazione di Noslin. Arrivato su richiesta di Baroni dal Verona, con Sarri non ha ancora trovato un ruolo fisso: è il terzo centravanti dietro Castellanos e Dia, il terzo a sinistra dietro Zaccagni e Pedro, e il terzo anche a destra dietro Isaksen e Cancellieri. In questa situazione, spiega il Corriere dello Sport, una cessione sarebbe logica, ma il blocco del mercato impone cautela.
Sul piano tecnico, un cambio modulo verso il 4-3-1-2 darebbe a Noslin più possibilità di giocare. Resta però l’esigenza di ridurre l’organico di due elementi per completare la lista ufficiale. Una cessione in prestito con diritto di riscatto è tra le ipotesi. Le offerte non mancano: ora serve solo prendere una decisione chiara e definitiva.