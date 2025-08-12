GALLERY - Lazio, tutti i dettagli del nuovo 'Third kit' per la prossima stagione
12.08.2025 07:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Tutte le divise presentate. Dopo la maglia 'Home' e 'Away', la Lazio ha annunciato anche l'uscita del suo 'Third' kit di colore blu. È tutto già in vendita nello shop ufficiale della società. Di seguito presentiamo una gallery con tutti i dettagli della divisa, dalla maglia ai pantaloncini fino ai calzini.
Pubblicato l'11/8