Lazio, troppi terzini in scadenza: il blocco del mercato influenza la lista

RASSEGNA STAMPA - Il reparto terzini vive un momento di stallo, con contratti in scadenza e trattative bloccate che frenano qualsiasi movimento in entrata o uscita. A oggi, la Lazio conta cinque giocatori per due fasce e per molti questa sarà l’ultima stagione in biancoceleste: non solo per chi ha contratto in scadenza nel 2026 (Marusic e Hysaj) ma anche, probabilmente, per Lazzari e Pellegrini, legati al club fino al 2027, che comunque dovranno presto affrontare riflessioni sul proprio futuro.

Le rotazioni saranno limitate rispetto allo scorso anno, vista l’assenza dalle coppe europee. Come spiega il Corriere dello Sport, Pellegrini sarà il vice di Tavares e in stagione ci sarà spazio per una sola maglia da titolare, Coppa Italia esclusa. Marusic e Hysaj, invece, potrebbero spostarsi a sinistra in caso di necessità, mentre Lazzari corre da solo per la fascia destra, una posizione dove Marusic sembra in pole per il debutto stagionale, nonostante un precampionato condizionato da infortuni e adattamenti in difesa.

