Lazio, Lazzari e Hysaj: la surreale statistica sui due terzini

RASSEGNA STAMPA - Tempo di scelte in casa Lazio. Sì perché se il mercato bloccato è fermo per la decisione della Covisoc, in uscita si muove poco o niente. I giocatori fuori dal progetto sono ancora tutti a Formello, mentre andranno fatte delle scelte anche per la situazione liste. A rischio taglio c'è anche qualche giocatore impensabile. Tra i terzini, infatti, a rischiare sono Manuel Lazzari ed Elseid Hysaj. Incredibile e impensabile visto che spesso negli anni scorsi i due sono stati addirittura i titolari. Viste le decisioni della passata stagione, tutto farebbe pensare all'albanese come il prescelto per il taglio. Attenzione, però, perché l'ex Napoli è un fedelissimo di Sarri e il campo ha spesso parlato in suo favore. Se poi guardiamo i numeri non ci sarebbe storia.

L'edizione odierna de Il Messaggero si concentra sulle statistiche dei due. Il quotidiano spiega come Lazzari nelle ultime 3 stagioni e in 77 presenze abbia realizzato 0 gol e 3 assist. Stesso bottino ottenuto da Hysaj solo nella passata stagione in cui è stato fuori rosa per sei mesi e infortunato per due. Senza considerare che Lazzari fa della spinta offensiva la sua caratteristica principale e che l'albanese è stato spesso costretto a giocare a sinistra. Insomma i numeri di entrambi non sono soddisfacenti, ma l'ex Spal potrebbe addirittura rischiare il taglio.

