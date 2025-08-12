Lazio, Vecino e Belahyane puntano il Como: le condizioni di Patric
RASSEGNA STAMPA - Oggi pomeriggio la Lazio riprenderà gli allenamenti dopo un giorno di riposo concesso da mister Sarri. Vecino e Belahyane (affaticamento muscolare e trauma alla caviglia per il secondo) puntano al rientro per la prima di campionato a Como. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Patric invece, ai box per una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra, resta da valutare per la seconda giornata.
E Gigot? Il francese rimane un punto interrogativo, si attendono offerte per cederlo ma le tempistiche legate alla lombosciatalgia non sono ancora quantificabili.
