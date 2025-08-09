Burnley - Lazio, scintille in campo tra Lazzari e Hartman: cos'è successo

Clima teso al Turf Moor. Nei primi minuti di Burnley - Lazio, Manuel Lazzari e Quilindschy Hartman sono stati protagonisti di un diverbio piuttosto acceso in campo. Mentre il terzino biancoceleste era a terra con il pallone, l'avversario lo ha colpito da dietro sferrandogli un calcio. Lazzari si è rialzato e lo ha preso per il colletto, mentre Hartman si è allontanato silenziosamente. Per alleviare la tensione sono subentrati i compagni di entrambi i giocatori, in particolare Mejbri che ha allontanato Lazzari dalla zona calda.

