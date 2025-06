Italia, Vieri: "Sensazioni non buone. Spalletti? Quando non ci sono i risultati..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un ko pesantissimo quella maturato a Oslo dall'Italia. 3-0 secco della Norvegia e una qualificazione al prossimo Mondiale che si fa sempre più complicata. Sul match di ieri ecco le parole di Bobo Vieri sul palco della Milano Football Week: "Sensazioni non buone, dobbiamo fare di più, vincere qualche partita e fare meglio. Secondo me siamo una buona Nazionale, dobbiamo fare meglio. Gli infortuni ce li hanno tutti. Ma l’Italia deve giocare meglio. L’Italia non può partecipare, deve giocare per vincere il Mondiale o l’Europeo. Non va bene perdere tutte queste partite. Siamo un Paese grandissimo, con quattro Mondiali. Quindi non troviamo scuse, non troviamo alibi. Si deve fare meglio, punto, stop".

Su Spalletti invece: "Quando non vengono i risultati é così, quindi non mi stupisco. Quando non c’è il bel gioco e non ci sono i risultati, si cambia l’allenatore. Infatti é il mestiere più brutto che c’è: quando vince é colpa degli altri, quando perde é colpa sua. Normalmente dicono che i gestori dovrebbero allenare la Nazionale, mentre gli altri le squadre. Spallettone é sempre un buon allenatore, ma bisogna pensare bene prima di mandare via un allenatore”.

