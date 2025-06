Lazio e Fantacalcio, i consigli del presidente Lotito: le sue parole - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Una domanda semplice: il nome di un giocatore da consigliare ai fantallenatori per la prossima asta. È stata questa la curiosità del team di Fantacalcio.it, che al Festival della Serie A ha intercettato il presidente della Lazio Claudio Lotito. Queste la sua risposta: "Più che un nome direi una persona che interpreta in modo autentico quello che sono i valori della Lazio, che sono la determinazione, lo spirito di gruppo, la voglia di battersi degli ideali e per rappresentare un modello. A questo punto non c'è solo un nome, c'è tutta la squadra che è quella della Lazio che va negli ospedali, nelle case di riposo e che si batte per trasformare il calcio in un veicolo fondamentale per portare valori, punti di riferimento e consentire ai giovani di insegnargli che la vita è fatta soprattutto di valori fondanti e non soltanto di risultati sportivi".

