Cluj, il ds Zamfir: "Inzaghi? Prima dell'Inter aveva allenato la Lazio mica il Real"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'addio di Simone Inzaghi, approdato all'Al-Hilal, ha imposto all'Inter un cambio netto in panchina con la società nerazzurra che ha deciso di puntare su Christian Chivu, ormai ex allenatore del Parma, alla sua prima vera esperienza in una big.

Tante sono le perplessità da parte di tifosi e addetti ai lavori mentre non è dello stesso parere Razvan Zamfir, direttore sportivo del Cluj, che a Tuttomercatoweb.com ha parlato del valore di Chivu paragonandolo a Inzaghi ma commettendo un grande scivolone: "Chivu è bravo. Sono convinto che diventerà un grande allenatore. L’Inter ha fatto una grande scelta. È un campione. Basta vedere cosa ha fatto in carriera. È un predestinato. In cento giorni è arrivato dal Parma all’Inter".

"L’Inter ha in Marotta e Ausilio due grandi dirigenti e loro due facilitano molto il lavoro del tecnico. Parliamo di due grandissimi dirigenti. Anche Inzaghi prima di arrivare all’Inter mica aveva fatto dieci anni di Real Madrid. Ma qualche anno alla Lazio", insomma per Zamfir gli anni alla Lazio di Inzaghi non sono stati decisivi per il lavoro che ha poi svolto in nerazzurro, anzi sono paragonabili a 13 gare sulla panchina del Parma...

