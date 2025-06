Qual. Mondiali 2026 | Italia - Moldavia, dove vedere la gara in tv e in streaming

TUTTOmercatoWEB.com

Da cancellare la disfatta contro la Norvegia. Alla quarta giornata del Girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, l'Italia di Spalletti sfida la Moldavia per trovare i suoi primi punti in classifica. La gara è in programma lunedì 9 giugno al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raiuno e in livestreaming su RaiPlay.

