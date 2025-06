Calciomercato Lazio | Mertens torna da Sarri? Il belga: "Per me c'è solo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Dries Mertens ha preso la cittadinanza onoraria a Napoli. Per l'occasione, l'ormai ex attaccante del Galatasaray ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport citando anche la Lazio e Sarri. Il tecnico infatti è quello che ha inciso di più sulla crescita del belga, secondo lui. E ora, alla Lazio, potrebbero riunirsi, come poteva succedere già in passato. Ma il centravanti ha chiuso immediatamente a ogni possibilità: "In Italia c’è solo Napoli per me", ha spiegato.

