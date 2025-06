Lazio, Sarri punta al Flaminio: il restroscena con Lotito

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Sarri alla Lazio riaccende il sogno dei tifosi biancocelesti, non solo sul piano sportivo. Un sogno chiamato 'Stadio Flaminio' che coinvolge l'ambiente ma anche il mister. Anzi, 'Stadio Maestrelli'. Due anni fa, Maurizio Sarri tese la mano al popolo biancoceleste e si unì alla visione per ambire a qualcosa di grande, che unisse tutti i cuori biancocelesti: "Io ho un sogno. Chiudere la carriera alla Lazio ed essere in panchina nella prima partita che sarà al Flaminio intitolato a Maestrelli".

Sono passati due anni, nel frattempo Sarri si è dimesso ed è tornato quattordici mesi dopo. Il sogno è tornato ad essere qualcosa di realizzabile, non più un'utopia. Anche perché in questi mesi il presidente Lotito ha fatto passi in avanti in merito al progetto per la riqualificazione del Flaminio. Il sogno è ancora reale, soprattutto nella mente di Sarri: secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, durante l'incontro di giovedì a Formello il tecnico biancoceleste avrebbe chiesto a Lotito notizie dettagliate sugli sviluppi in merito al progetto dello stadio. Il presidente è stato felice di dargliele, soprattutto per il fatto che rispetto all'ultima volta che i due si erano incontrati a Formello, degli step concreti sono stati effettuati.

Il progetto di fattibilità è stato presentato e il Campidoglio ha rigettato la proposta della Roma Nuoto (ci sarà ricorso). La strada sembra tracciata, se non in discesa. Sempre secondo lo stesso quotidiano, Lotito spera di poter chiudere l'intero iter burocratico entro un anno, quindi attorno alla metà del 2026. Con i lavori che, a quel punto, potrebbero partire da circa metà 2026 e sarebbero dalla durata di circa due anni. La Lazio potrebbe quindi traslocare al Flaminio nel 2028. Il conto alla rovescia è iniziato: per Sarri, per la Lazio e per i laziali.

