Calciomercato Lazio | Nuovo nome per l'attacco: arriva dal Bayern Monaco

CALCIOMERCATO LAZIO - Valutazioni sulle fasce. La Lazio si guarda intorno, soprattutto in caso di eventuali cessioni. Spuntano i primi obiettivi, il vecchio-nuovo lavoro di Sarri sta iniziando. L'ultimo nome finito in orbita biancoceleste, riportato da Flashscore.com, è quello di Bryan Zaragoza. L'esterno spagnolo, classe 2001, è di rientro al Bayern Monaco dopo il prestito all'Osasuna. Da ala sinistra ha messo a referto un gol e sei assist in Liga: tanto gli è bastato per attirare l'interesse della Lazio e non solo. Su di lui, infatti ci sarebbero anche Chelsea, Bournemouth, Juventus, Como e Real Betis. Difficile capire quale progetto sposerà, quello che è sicuro è che molto difficilmente rimarrà in Germania il prossimo anno.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.