Calciomercato Lazio | Il PSV torna su Tchaouna: proposti Til e Flamingo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Si è conclusa una stagione deludente per Loum Tchaouna, ma ora ha un'occasione importante per rilanciarsi. Mancano pochi giorni all'inizio dell'Europeo Under 21, un torneo all'insegna del talento che potrebbe aggiungere un po' di luce a una stagione fatta maggiormente di ombre, ma soprattutto accendere i riflettori del mercato estivo.

La Lazio ha messo in vendita Loum Tchaouna, non è un segreto. È lui uno dei nomi candidati a partire per fare cassa, sfoltire la rosa e rifondare laddove necessario. A parte qualche spunto interessante il francese non ha mantenuto le aspettative: tanta corsa, ma pochissimo impatto reale. Il classe 2003 è arrivato dalla Salernitana per circa 8 milioni di euro, la speranza del club è che con l'Europeo Under 21 possa salire ancora di più.

A gennaio si era palesata l'opzione PSV Eindhoven, pronto a investire 11 milioni di euro. La Lazio rifiutò nella speranza dell'esplosione del francese ella seconda parte di stagione. Ma non arrivò. Ora comunque il PSV può tornare alla carica, l'intenzione è quella di alzare leggermente il prezzo rispetto a quanto offerto a gennaio, ma ci sarebbe anche una seconda opzione. Infatti, gli olandesi starebbero riflettendo sull'opzione di inserire una contropartita tecnica per alleggerire l'investimento. Come riporta il Corriere dello Sport, i nomi emersi sono quelli di Guus Til, mezzala già in passato nel mirino di alcuni club italiani, e del giovane difensore Ryan Flamingo, considerato uno dei talenti più interessanti del vivaio olandese. La società biancoceleste al momento non ha però ancora aperto a questa possibilità.