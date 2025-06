Italia, Romagnoli a casa: la difesa balla e i tifosi ironizzano sui social

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima partita dell'Italia alle qualificazioni per i Mondiali del 2026 è stata una vera e propria disfatta. Un 3-0 in casa della Norvegia che evidenzia tutte le lacune di una Nazionale priva di anima, estro e solidità difensiva. Il caso Acerbi ha monopolizzato l'agenda e i discorsi intorno agli Azzurri, mentre una Norvegia più quadrata e dal talento più evidente si preparava a tritare gli uomini di Spalletti. Le gambe tremano, l'Italia rischia di non partecipare al terzo Mondiale di fila e tutti i protagonisti finiscono in discussione.

Tre gol subiti sono tanti, soprattutto se subiti da una Nazionale considerata di secondo livello, anche se i fatti parlano di tutt'altro. Non basta chiamarsi Italia per definirsi superiore ad altre realtà. Sul banco degli imputati, oltre al ct Spalletti, è finito soprattutto il reparto difensivo. Coppola, schierato titolare per la prima volta in Nazionale, è stato chiamato a ricoprire un ruolo cruciale in una gara altrettanto cruciale. Il giovane del Verona ha anche realizzato una buona gara, ma sui social è impazzata l'ironia per le mancate convocazioni di alcuni calciatori. Soprattutto a Roma.

I laziali hanno iniziato a 'esultare' per la difesa che balla. Una difesa poco solida, che forse avrebbe necessitato di un po' di esperienza in più. In particolare, l'opinione diffusa è che un Alessio Romagnoli in più avrebbe potuto aiutare la Nazionale di Spalletti. Con i se e con i ma si costruisce ben poco, intanto l'ironia impazza sui social e si unisce al marasma di polemiche che il gruppo azzurro si porterà dietro per mesi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.