Capello su Baroni: "Al Torino vorrà dare un'impronta, come alla Lazio..."

È stato effettuato il sorteggio del calendario per la prossima stagione. Alla prima giornata l'Inter affronterà il Torino di Baroni, un allenatore che ha contribuito alla vittoria dello scudetto del Napoli con il 2-2 di San Siro nel nome di Pedro. Dalla Lazio al Torino, è diverso, ma Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha espresso la sua opinione su questa prima sfida della stagione 2025/26:

"Un ricordo ancora fresco per i tifosi dell'Inter, che ritroveranno subito Baroni e forse potranno pensare male (ride ndr). A parte questi scherzi del calendario, io penso che la partita sia più complicata per il Toro, perché Baroni è un allenatore che vorrà dare un'impronta, un po' come ha fatto alla Lazio, e il tempo a disposizione in estate è sempre poco. Chivu, invece, lo conosco bene: è estremamente intelligente e io penso lo sarà anche da erede di Inzaghi, ripartendo dalle certezze che Simone ha dato all'Inter in questi anni. Perciò, non mi aspetto abbia tutti questi problemi in avvio".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.