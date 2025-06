Calciomercato Lazio | Milan (ancora) su Tavares prima di Tare: il retroscena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

Tavares, nonostante sia stato riscattato dalla Lazio, continua a essere un nome caldissimo in ottica mercato. Dovrà essere valutato da Sarri, ma al momento la società non lo ritiene incedibile, anzi. L'obiettivo, però, è farci una plusvalenza: Lotito lo valuta 35-40 milioni e il 40% finirà nelle casse dell'Arsenal. C'è anche un retroscena su di lui, riporta Il Messaggero. Fino a poco prima dell'approdo di Tare, il Milan, dopo il sondaggio di gennaio, era tornato alla carica per puntarci come sostituto di Theo Hernandez, in uscita. Difficile un ritorno di fiamma al momento. In passato ci avevano pensato anche Inter e Juventus, ma adesso a Formello si aspettano una chiamata dalla Premier League.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

TORNA ALLA HOMEPAGE