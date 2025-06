Lazio, senti Provstgaard: "L'ambiente è tra i migliori, mi sento già cresciuto"

Direttamente dal ritiro della Danimarca Under 21, parla Oliver Provstgaard. Il difensore della Lazio parteciperà all'Europeo di categoria con la sua Nazionale e per l'occasione ha parlato anche della sua esperienza nella Capitale iniziata a gennaio. Queste le sue parole: "Mi sono allenato in un ambiente che è uno dei migliori in Italia e in Europa. Grazie al percorso che ho fatto al Vejle, sono solo migliorato come giocatore. Adesso mi sento anche più in forma, quindi sono sicuramente in una situazione migliore rispetto a quando sono arrivato a gennaio".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.