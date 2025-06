Qualificazioni Mondiali 2026, l’Albania con Hysaj in campo fa 0-0 con la Serbia

TUTTOmercatoWEB.com

Termina 0-0 la blindatissima partita tra Albania e Serbia. Novanta minuti in campo per il laziale Hysaj, che mette in campo una prestazione estremamente sufficiente. Con questo pareggio l'Albania si fa seconda del Gruppo K con 4 punti, alle spalle dell'Inghilterra a 9. Tre punti per la Lettonia, 1 per la Serbia. A 0 ancora l'Andorra. Il terzino biancoceleste tornerà in campo il 10 giugno contro la Lettonia.



