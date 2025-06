Italia, Veron: "Un ritorno di Mancini? Difficile dire se sia la persona giusta"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della Milano Football Week anche l'ex calciatore della Lazio Veron ha detto la sua sul momento difficile che sta vivendo la Nazionale all'indomani del brutto ko maturato contro la Norvegia e ha anche commentato un possibile ritorno in panchina di Mancini.

"Mancini per risollevare la Nazionale? Non so, è difficile dire se sia la persona giusta. Lo ha fatto, credo anche bene, dopo Roberto c'è stata un po' di fatica in Nazionale ma è uno che conosce il lavoro perché essere allenatore di una Nazionale è molto diverso dall'essere allenatore di una squadra di giocatori che hai tutte le settimane, tutti i giorni. Quindi ha il polso e penso che una seconda tappa non sarebbe male, chiaro che dipenderà da lui".

