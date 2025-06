Isaksen: "Arrivare alla Lazio è stato fantastico. L'Olimpico e la Champions..."

TUTTOmercatoWEB.com

Parla ancora Gustav Isaksen dal ritiro della Nazionale danese. L'attaccante della Lazio è stato intervistato da Ekstra Bladet e ha parlato del suo arrivo a Roma, della sua esperienza in Italia e della sua vita nella Capitale. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'ARRIVO A ROMA - "Trasferirmi a Roma? È stata una cosa incredibile. Ho imparato molto su me stesso e ho fatto tante esperienze divertenti. Ci sono stati anche momenti negativi, alti e bassi, ma tutto sommato è stato fantastico. Mi è stato dato un ruolo importante nella squadra e questo era il mio obiettivo quando sono arrivato, ovvero essere un titolare fisso. Da subito volevo giocare partite importanti contro grandi squadre, sia europee che, ovviamente, italiane. È davvero bello, sto vivendo le migliori esperienze calcistiche".

LA LAZIO - "Alla Lazio ho vissuto tante partite importanti. Nel nostro stadio possono esserci 70mila persone e l'atmosfera che si respira è qualcosa che non ho mai provato. La gara più incredibile è stata probabilmente l'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco della scorsa stagione. Non avevo mai vissuto un'atmosfera del genere. Ho giocato da titolare e tutto lo stadio ha cantato l'inno, è stato bellissimo".

LA LINGUA E LA CULTURA - "È stato comunque difficile trasferirsi in un club dove nessuno parla la tua lingua, né il danese né l'inglese. E quando sono arrivato non c'era nessuno nemmeno dalla Scandinavia o dal Nord Europa. Ho imparato molto su me stesso e ho fatto tante esperienze emozionanti. All'inizio è stato un po' complicato conoscere gli italiani e studiare la loro lingua, ma una volta imparata è stato tutto più semplice. Ho imparato a conoscerli come persone e sono molto diversi da noi danesi, ma li rispetti e impari da loro. È una cultura completamente diversa: i giocatori mangiano costantemente sempre pasta, non è una leggenda. E non fanno colazione, bevono solo caffè. Quando sono arrivato, il mio allenatore (Maurizio Sarri, ndr.) fumava 40 sigarette al giorno prima, dopo e durante le riunioni. Non sono ancora salito sul carro del piatto di pasta a tutti i pasti e del caffè a colazione. Forse tra qualche anno ci arriverò. Ma quando sono arrivato non mi piaceva il caffè e ora lo adoro, quindi un po’ mi hanno conquistato”.

LA CITTÀ - “Roma è una città enorme, ma anche molto bella. La mia famiglia ama venire qui e io adoro andare a cena in città. A volte ci vado anche solo per passeggiare per godermi la città, perché ci sono così tanti edifici belli e una grande atmosfera. Trasferirsi alla Lazio è stato davvero bello. Vado in città per rilassarmi ed essere me stesso, ma mi riconoscono spesso quindi mi metto il cappellino e gli occhiali da sole per camminare tranquillamente. A Roma c'è tutto quello che serve, è fantastica dove ci si può rilassare, divertire, portare gli amici al ristorante e mangiare cibo davvero buono".