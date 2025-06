Calciomercato Lazio | Nuno Tavares, la Juve non molla: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Rivoluzione terzini: la Juventus punta ancora Nuno Tavares. Tuttosport è sicuro, il terzino della Lazio è ancora presente nel taccuino della dirigenza bianconera. Anche con l'arrivo della nuova coppia Comolli - Chiellini, la situazione non è cambiata: il portoghese ha conquistato tutti. Ma per portarlo a Torino bisognerà prima trattare con Lotito.

E non sarà facile, come scrive il quotidiano. Nuno Tavares è stato appena riscattato dalla Lazio per 5 milioni di euro dall'Arsenal: il presidente biancoceleste detterà il ritmo dell'affare in caso di eventuale proposta. Il 40% della futura rivendita, tra l'altro, spetta al club inglese. Questo potrebbe anche far alzare la richiesta del patron capitolino per una possibile cessione.

