Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra: "Interesse per Fuseini dell'Union SG"

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo un'annata che ha visto la Lazio perdere l'accesso all'Europa all'ultima giornata, i tifosi si aspettano che si riparta e che si alzi l'asticella. La società ha risposto presente, scegliendo in pochi giorni il nuovo allenatore, anche se nuovo non è: Maurizio Sarri torna torna a Roma dopo più di un anno dalle sue dimissioni. Torna un grande allenatore, amato dalla piazza, che avrà il compito di continuare il progetto interrotto l'anno scorso, questa volta con volti nuovi e senza "prime donne".

L'idea della Lazio è trattenere i big e puntellare la rosa con acquisti mirati e condivisi. Si continuerà a ringiovanire la rosa, Sarri è d'accordo con questa strategia. Le idee di mercato sono condivise da società e allenatore, ora non resta che vedere quali saranno le prossime mosse del club in sede di mercato. Nel frattempo, iniziano a uscire i primi nomi, molti direttamente dall'estero. Secondo SportsBoom, la Lazio sarebbe interessata a Mohammed Fuseini, attaccante classe 2002 dell'Unio SG, squadra campione di Belgio.

Rispetto alle voci che lo accostano ai biancocelesti e anche all'Ajax, in Olanda, Fuseini ha risposto così ai microfoni della stessa testata: "Niente mi distrae. Il mio obiettivo è aiutare il mio club a eccellere in Europa e a ottenere buoni risultati in patria. Mantenere il titolo sarebbe fantastico". L'attaccante Ghanese, prelevato l'estate scorsa dallo Sturm Graz, è reduce da una stagione in cui ha realizzato 11 gol e 3 assist in 44 partite, tra campionato e Europa. Che la Lazio monitori profili dall'estero è cosa nota, per il momento resta un'indiscrezione.

