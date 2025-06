Baselli ricorda Mihajlovic: "Mi ha fatto credere in me stesso, l'avrei seguito ovunque"

TUTTOmercatoWEB.com

Daniele Baselli si racconta ai microfoni di gianlucadimarzio.com. L'ex centrocampista del Torino ha ricordato la figura di Sinisa Mihajlovic, fondamentale ai suoi tempi in granata. Queste le sue parole: “Mi ha fatto credere in me stesso. Dopo un Pescara-Torino (21/09/16 0-0, ndr.) mi massacrò in conferenza. Non feci una grande partita, vero. Ma nemmeno la peggiore della mia carriera (ride, ndr.). Mi insultò davanti a tutti. Non lo tollerai e decisi di andare nel suo ufficio. Entrai: ‘Mister, perché quelle cose non me le dici in faccia?'. Ascoltami – mi disse – devo capire come tirare fuori tuo carattere! Sei il più forte della squadra ma così non vai da nessuna parte. Vediamo se ti svegli'. Da lì giocai la miglior stagione di sempre. Siniša l’avrei seguito ovunque. Hai un allenamento? Bene, ‘allenati a duemila’. Allenati ‘come Cristo comanda’. Non giochi? Allenati comunque al massimo. È un insegnamento che mi porterò dentro per sempre”.

