Calciomercato Inter, incontro in serata con Chivu: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo metà stagione al Parma in Serie A, Chivu è fortemente voluto dall'Inter che ha deciso di concentrarsi sull’allenatore per la propria panchina. L'ex vincitore del triplete di Mourinho è dunque il candidato principale per la panchina nerazzurra. Come riporta Gianluca Di Marzio, se Piero Ausilio si trova nella sede dell'Inter, anche Chivu in questi minuti è a Milano con il suo agente. In serata è previsto l'incontro per definire dettagli e firma.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.