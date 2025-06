Calciomercato Lazio | Focus sul centrocampo: proposti Pasalic e Gomes

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarri chiede rinforzi a centrocampo, la Lazio ha fretta. Un mix tra giovani ed esperienza per raggiungere l'obiettivo e, soprattutto, che arrivino nei tempi previsti per il ritiro. Il mister non vuole che si ripetano gli errori del passato, vuole avere il tempo e il modo di plasmare i giocatori e inserirli nel suo 4-3-3.

Qualità, ma anche esperienza. Si valutano diversi profili, ma anche occasioni. Come riportato da Leggo, uno dei nomi proposti è quello di Mario Pasalic dell'Atalanta. Centrocampista classe '95, duttile e d'inserimento, con il contratto in scadenza a fine giugno. Sempre secondo la stessa fonte, un altro profilo simile che è stato proposto sarebbe quello di Angel Gomes, centrocampista tecnico del Lille. Classe '00, brevilineo e in passato è stato nel giro della nazionale inglese. È un profilo dalle caratteristiche giuste, quelle che mancano alla rosa biancoceleste e potrebbe essere un'ottima opportunità a parametro zero. La Lazio deve scegliere le prossime mosse, c'è concorrenza sia per Pasalic che per Gomes.

