Sassuolo, Carnevali su Berardi: "Poteva andar via e non l'ha fatto, ma..."

Giovanni Carnevali, presente al Festival della Serie A, ha parlato del ritorno del Sassuolo nella massima serie e di come la società sta lavorando per rendere la rosa quanto più adeguata possibile al massimo campionato. A tal proposito, impossibile non parlare di Berardi e del suo futuro. "Domenico è un campione - ha spiegato l'ad neroverde - ha preso per mano i ragazzi giovani che avevamo l'anno scorso, però di lui si parla sempre in ottica mercato, cosa succederà lo vedremo. Si parla di lui da tanti anni, alla base c'è un rapporto straordinario col giocatore, lui ha dimostrato la sua fedeltà alla maglia. Ha avuto la possibilità di andare via e non l'ha fatto. Rinnovo? Può anche essere".

