Serie A, Simonelli: "Calendario in anticipo? Un impegno che ho preso con i tifosi e..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, direttamente da Parma per partecipare alla presentazione del nuovo calendario ha preso parola per introdurre l'iniziativa: "Ho avuto la fortuna di vivere un’annata speciale con un campionato avvincente e combattuto. Una sfida per la Champions che si è risolta all’ultimo così come quella per la retrocessione, un campionato che ci invidiano in tutto il mondo. Il calcio italiano è quello in cui c’è la maggiore competitività e mi fa molto piacere. Calendario? È un impegno che ho preso con i media e i tifosi, la Lega con un grande sacrificio e sforzo lo ha reso possibile. Io credo che il fatto che sia dato in largo anticipo sia apprezzato da tutti".

