Serie A 2025/26 | Lazio, il ritorno di Sarri all'Olimpico: ecco contro chi sarà

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calendario della Serie A 2025/26 è stato ufficializzato. Il prossimo campionato partirà il weekend del 24 agosto, con la Lazio che farà il suo debutto stagionale in trasferta contro il Como. Per Maurizio Sarri, tornato nella Capitale per sostituire Baroni, il match contro i lariani rappresenterà la prima panchina ufficiale nella sua seconda gestione in biancoceleste. Per vedere il suo ritorno all'Olimpico, i tifosi laziali dovranno aspettare una settimana in più, quando la squadra di Sarri ospiterà il Verona nel match valido per la seconda giornata di campionato.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.