Italia, Spalletti: "Con la Norvegia sarà tosta. Ma la squadra è concentratissima".

Prima del calcio d'inizio della sfida tra Norvegia e Italia, il ct azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara. Queste le sue dichiarazioni: "Complicato è sempre complicato quando vieni a giocare per queste competizioni con squadre che stanno bene tipo la Norvegia, che ha sicuramente una formazione importante in questo momento storico, però poi finisce lì, si va a giocare e noi saremo quello che riusciremo a portare sul campo".

"I ragazzi? Sono concentratissimi, tutti in silenzio. Hanno ascoltato anche l'ultima riunione con grande attenzione, cercheremo di mettere in pratica cosa ci siamo detti, ma sarà quella conoscenza lì per lì per rendersi conto su dove sono gli spazi, su dove sono le cose da fare e con che forza farle a fare la differenza".

"Dove nasce la scelta di Raspadori? Nasce che sta benissimo da un punto di vista fisico, ha dato un grandissimo contributo in questo finale al Napoli per vincere lo scudetto. È bravo a sfilarsi dalla morsa dei centrali e venire a ricevere tra difensore e mediano, che è un po' la chiave della partita di oggi, dove servirà creare superiorità per poi puntare la linea difensiva dei nostri avversari".

