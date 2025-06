Lazio, Tommaso Paradiso: "Felice per Sarri. Mercato? Ecco chi cederei..."

Tommaso Paradiso, noto cantautore di fede laziale, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare l'arrivo di Sarri e il mercato biancoceleste. Ecco di seguito le sue parole: "Sono assolutamente felice del ritorno di Sarri. Non so quali siano stati i motivi della scelta. Questa mossa è di duplice valenza. È il migliore allenatore che si poteva prendere e la sua presenza può essere un elemento utile per trattenere i migliori. In questi giorni sul momento della Lazio ho detto anche troppo, la gente ormai mi ferma per strada per chiedermi cosa ne penso della Lazio piuttosto che di musica".

Poi sul mercato: "Mi chiedo cosa possa fare la Lazio nella prossima stagione con la stessa rosa di quella appena finita. Il mio sogno è tenere ogni anno i migliori, cedere gli esuberi e con il ricavato prendere un giocatore davvero importante. Isaksen, Tchaouna, Castellanos li cederei per avere i soldi per migliorare la squadra”.

