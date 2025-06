Calciomercato Lazio | Cataldi verso il ritorno? Pioli può cambiare tutto

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Non ci saranno solo gli acquisti in casa Lazio. Nella riunione tra Sarri e la dirigenza non si è parlato solo di nuovi innesti e cessioni, ma anche di giocatori rientranti. Il 30 giugno, infatti, la stragrande maggioranza dei calciatori che hanno lasciato Formello per fare esperienza, rientreranno alla base. Tra questi spicca il nome di Romano Floriani Mussolini, che dopo una stagione positiva alla Juve Stabia sarà valutato in ritiro, quello di Fabio Ruggeri, di rientro da Salerno, ma anche di Danilo Cataldi.

CATALDI TRA RISCATTO E RITORNO - Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Lazio sembrava certo della permanenza a Firenze, ma le dimissioni di Palladino hanno posto un'incognita gigantesca sul suo futuro. Maurizio Sarri lo conosce bene, lo riabbraccerebbe volentieri e sarebbe pronto anche a spingere pur di aggiungerlo alla propria rosa, ma non dipende né solo da lui e né dalla Lazio. In estate, infatti, quando la società si è accordata con la Fiorentina lo ha fatto per un trasferimento in prestito, ma con diritto di riscatto fissato intorno ai 4 milioni di euro. Una cifra decisamente bassa, ma che non è detto la Viola decida di versare. Si delineano così due strade: una prima che vede il rientro di Cataldi a Formello e l'ipotesi di permanenza, l'altra che passa la palla in mano a Pradé&Co, ma soprattutto in mano al prossimo allenatore della Fiorentina.

PIOLI E CATALDI - Proprio in questo senso, le ultime notizie propendono più verso una separazione definitiva tra Cataldi e la Lazio. Dopo le dimissioni di Raffaele Palladino e in seguito a un'attenta analisi dei candidati, la Fiorentina avrebbe deciso di affidare la propria panchina a Stefano Pioli. L'ex tecnico del Milan, oggi all'Al Nassr, avrebbe già dato la propria disponibilità a un ritorno a Firenze, a patto che vengano risolti alcuni problemi logistico-finanziari, prima ancora di accordarsi su cifre e durata del contratto. L'arrivo di Pioli alla Fiorentina, tornando al dunque, potrebbe però portare a una permanenza di Cataldi in Toscana. Pioli, infatti, è lo stesso allenatore che nel 2014, quando siedeva sulla panchina della Lazio, decise di non mandarlo in prestito e di tenerlo in rosa, per poi farlo esordire in Coppa Italia e puntare su di lui per la seconda parte di stagione. La sua stima nei confronti di Cataldi, titolare anche l'anno seguente, non è mai stato un segreto: motivo per cui se Pioli dovesse tornare alla Fiorentina, il riscatto del centrocampista classe 1994 potrebbe essere uno scenario più che concreto.

