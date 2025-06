Lazio | Il ritiro a Formello, poi Turchia e Inghilterra: il piano per l'estate

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Va di corsa la nuova Lazio di Sarri. Sarà un'estate sprint quella biancoceleste. Per la prima volta non ad Auronzo di Cadore e con un'altra novità sostanziale: il ritiro a Formello durerà appena 13 giorni. Un'anomalia per il tecnico toscano - riporta Corriere dello Sport - che nei precedenti anni romani aveva preteso preparazioni più lunghe e meticolose. Dai 17 giorni di ritiro nel 2022 ai 19 del 2021, passando per i 18 del 2023.

Il quartier generale biancoceleste ospiterà tutte le attività iniziali, dalla ripresa fino ai primi test amichevoli. Si ripartirà giovedì 10 luglio, con le visite mediche di rito, fino a domenica 13. Da lunedì 14, poi, inizieranno le prime vere sedute d'allenamento sul campo. Si lavorerà principalmente a porte chiuse, con la società che valuterà se aprire parzialmente l'accesso ai propri tifosi per delle sgambate o le prime amichevoli interne. Si ragiona sulla possibilità di ospitare il pubblico al campo "Fersini", ma sarà decisivo l'incontro con le forze dell'ordine per valutare affluenza, sicurezza e viabilità.

Subito dopo la prima fase a Formello, la Lazio volerà all'estero per una serie di amichevoli internazionali. Il piano, prosegue il quotidiano, prevede due match di alto livello a Istanbul, contro Fenerbahce e Galatasaray. Successivamente, ad agosto, la squadra andrà in Inghilterra per affrontare un club di Premier League: si attende solamente la chiusura del contratto per annunciare ufficialmente la sfida. Si tratterà dell'ultimo test prima del via del campionato.

