WEBTV MIXED ZONE - LAZIO, GUENDOUZI: "SIAMO ORGOGLIOSI. IL MIO FUTURO? DIPENDE DA..." Al termine della sfida tra Inter e Lazio, è intervenuto in zona mista Matteo Guendouzi. Di seguito le sue parole: "Vedremo cosa accadrà nell'ultima gara, ma penso che questa sera abbiamo mostrato una forte mentalità. Abbiamo giocato una bella... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | TCHATCHOUA, C'È ANCHE L'INTER: SI PREPARA L'OFFERTA CALCIOMERCATO LAZIO - L'Inter pensa già al post Champions League. La disfatta contro il PSG non ferma la società nerazzurra, che secondo quanto riportato da TMW si sarebbe già buttata sul mercato. Nelle prossime settimane, infatti, potrebbe...