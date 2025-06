Lazio, Baroni saluta dopo l'annuncio: in programma la risoluzione del contratto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Baroni out, Sarri in. Vi abbiamo raccontato tutta la trattativa, le idee di Lotito e Fabiani passo dopo passo, fino ad arrivare all’annuncio ufficiale della Lazio. Il secondo corso del Comandante ora può finalmente iniziare. Per quanto riguarda Baroni, però, manca ancora un piccolo step per liberarsi completamente dalla società biancoceleste.

Come vi avevamo già anticipato, infatti, nella giornata di domani (martedì) l'ormai ex tecnico risolverà a tutti gli effetti il suo contratto. Dopo di che sarà disponibile per firmare con qualsiasi altra squadra interessata al suo profilo: in pole c’è il Torino, subito dietro la Fiorentina. Maurizio Sarri, invece, è atteso giovedì a Roma per iniziare (di nuovo) a tutti gli effetti la sua avventura con la Lazio.

Pubblicato il 2/06