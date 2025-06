Lazio, tra nazionali e vacanza: ecco cosa fanno i giocatori - GALLERY

La stagione si è conclusa da ormai diversi giorni e, prima di iniziare a pensare a quella successiva, i calciatori della Lazio si dividono tra chi si sta godendo le vacanze lontano da Roma e chi, a causa degli impegni con le rispettive nazionali, è costretto a rimandarle di qualche settimana.

NAZIONALI - Sono ben 10 i calciatori biancocelesti ad essere impegnati con le proprie nazionali: Elseid Hysaj, Gustav Isaksen, Matteo Guendouzi, Christos Mandas, Nicolò Rovella, Adam Marusic, Fisayo Dele-Bashiru, Boulaye Dia, Oliver Provstgaard e Loum Tchaouna. Tra amichevoli e qualificazioni ai mondiali del 2026, i primi otto saranno impegnali con la nazionale maggiore. Gli ultimi due, Provstgaard e Tchaouna, giocheranno invece da protagonisti l'Europeo Under 21.

VACANZE - C'è chi invece il terreno di gioco l'ha allontanato già da qualche giorno. I restanti calciatori si godono le vacanze insieme alle proprie partner e alcuni immortalano i momenti migliori per postarli sui social. Pedro era volato in America, era stato visto persino sugli spalti dell'Inter Miami per vedere giocare i suoi vecchi compagni di squadra Lionel Messi e Luis Suarez; Zaccagni e Lazzari sono volati in Spagna, a Ibiza, e - come raccontato pochi giorni fa - si sono anche incontrati insieme a Castrovilli insieme alle rispettive consorti; Marusic si trova in Serbia, a Belgrado, insieme alla moglie e alla figlia; Castellanos si trova nelle isole Turks & Caicos, nel Regno Unito; Patric si trova alle Maldive; così come Pellegrini, in quella che è la prima "vacanza a tre" insieme al prossimo nascituro.

