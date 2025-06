Lazio, da Mandas a Castellanos: serve una cessione per fare mercato

TUTTOmercatoWEB.com

Il budget della Lazio non è infinito; al contrario servirà una cessione importante per finanziare il restyling biancoceleste. Vi avevamo già raccontato che la permanenza di Mandas non è scontata. Anche l'edizione odierna del Corriere della Sera sottolinea che con il portiere greco la Lazio potrebbe fare una plusvalenza non da poco e per questo la società sta valutando la sua posizione.

Poi c'è la questione Castellanos: per il Taty non mancano le offerte dall'Inghilterra: da vedere se Sarri sceglierà lui come centravanti su cui fondare un nuovo corso, o se si opterà di sacrificarlo per costruire un importane tesoretto. Secondo il Corriere della Sera si valuteranno le offerte per l'argentino.

