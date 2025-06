Lazio, Castellanos riparte da zero con Sarri: il futuro è da decifrare

RASSEGNA STAMPA - Ripartirà da zero, con l’arrivo di Sarri, l’avventura di Castellanos alla Lazio. L’argentino nella precedente stagione, quella 2023/24, sotto la guida del toscano non è riuscito a esprimersi al meglio, facendo fatica a integrarsi negli schemi del Comandante tanto da chiudere l’annata con 2 gol e tre assist. Numeri che non hanno niente a che vedere con quelli ottenuti nell’ultima stagione, quella da poco conclusa. Con Baroni, l’attaccante ha vissuto un anno da protagonista tanto da far nascere una Lazio con Castellanos e una senza, in cui la sua assenza è pesata e non poco.

3080 minuti all’attivo in 40 presenze, sottolinea il Messaggero, una media di 77 a partita. L’unica pecca è la freddezza sotto porta: un gol ogni te partite, complici anche gli infortuni. Riuscirà Sarri a far evolvere Castellanos? È questo l’interrogativo, il club ci spera anche se, riferisce il quotidiano, la questione si estende anche all’affinità tra i due. Se ne riparlerà all’inizio del ritiro, sempre che non ci siano novità sul mercato. Il ventiseienne è uno dei big di cui il tecnico si priverebbe con meno dispiacere e dunque, le valutazioni sul futuro da parte sua non mancano. In Premier League ha attirato l’attenzione di Wolverhampton, Everton, West Ham e Nottingham Forest. In Liga invece, di Villarreal e Betis.

