Lazio, parla Ballotta: "Provedel - Mandas e la corsa all'Europa: vi spiego"

RASSEGNA STAMPA - Intervista ricca di spunti quella rilasciata dall'ex portiere biancoceleste Marco Ballotta, che ha parlato del nuovo ciclo delle aquile con Sarri in panchina, analizzando punti di forza e dubbi da sciogliere.

PORTIERE - Secondo Ballotta Provedel e Mandas sono due buoni portieri; chi non partirà titolare in campionato soffrirà il fatto di non poter mettersi in luce in Europa. Resta da considerare che l'abilità di Provedel a giocare con i piedi è un vantaggio non da poco, soprattutto considerato il gioco di Sarri.

OBIETTIVO - Per l'ex estremo difensore biancoceleste è difficile stabilire l'obiettivo stagionale, ma di sicuro, come ammesso da lui stesso nel corso dell'intervista, "la Lazio può giocare per entrare in Europa, ne sono certo". Ballotta ha poi aggiunto che molto dipenderà dalla composizione delle altre squadre che stanno ancora costruendo i propri organici.

GESTIONE BARONI - La Lazio ha fatto un buon campionato lo scorso anno nelle idee di Marco Ballotta, che recrimina però ai biancocelesti un finale di stagione da dimenticare, che ha condizionato l'opinione sulla stagione intera

SARRI - "Dovrà essere bravo a motivare tutti quelli che hanno voglia di riscatto dopo un anno difficile". Secondo Ballotta, inoltre, il tecnico toscano è consapevole di avere in mano una buonissima squadra. Sta a lui tirare fuori il meglio da ogni giocatore.