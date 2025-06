Nuno Tavares: "Arrivare alla Lazio è stato decisivo, l'anno prossimo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nuno Tavares è reduce da un'annata tra alti e bassi. Una prima parte di stagione su livelli stratosferici, tanto che Lotito aveva dichiarato di non volerlo vendere "nemmeno per 70 milioni di euro" e un contributo fondamentale nell'exploit della Lazio di Baroni. Poi gli infortuni, le tante assenze e i dubbi sulla permanenza. Perché Nuno è arrivato a Roma per 5 milioni di euro e in estate potrebbe diventare una plusvalenza da mettere a bilancio. L'ultima parola spetterà a Sarri che ha criteri molto precisi per i propri difensori. Tavares non parteciperà alla Final Four di Nations League, è stato "tagliato" dal ct Roberto Martinez, ma in un'intervista a Diario De Noticias spiega di non aver alcun problema col commissario tecnico. Anzi. Nuno ha anche avuto parole al miele per la Lazio.

Tu sei un giocatore della Lazio, com'è andata la stagione che si sta concludendo?

A prescindere dalle cose buone che sono successe individualmente e collettivamente, soprattutto all'inizio della stagione, la verità è che alla fine abbiamo mancato i posti in Europa e questo ha frustrato i nostri obiettivi e le aspettative dei tifosi. È anche per loro che giochiamo e in questo senso, ovviamente, non ero soddisfatto, anche perché ci hanno sostenuto molto fin dall'inizio.

A livello personale sembra essere andata bene, sei stato anche convocato in nazionale

Andare alla Lazio è stato molto importante per me. Sono riuscito a ritrovare la regolarità e l'influenza che un giocatore cerca e a realizzare il mio obiettivo di arrivare in Nazionale. Sono stato il terzino con più assist in Italia, sono stato anche tra i migliori a livello europeo in questo senso, perché avevo la possibilità di mostrare che anche un terzino può offrire un contributo offensivo. Volevo la nazionale ed è arrivata.

Facevi parte dei 27 convocati del Portogallo per la Nations League, ma alla fine non sei stato incluso nel gruppo che giocherà le partite decisive. Perché? È stato pianificato?

È stata una scelta arrivata in modo molto naturale, quando sono con il Portogallo sono tra i migliori giocatori al mondo e l'allenatore deve fare delle scelte; tutto era un po' in stand-by a causa della finale di Champions League, che i portoghesi del PSG hanno vinto in modo spettacolare e quando sono arrivati, ovviamente non potevamo rimanere tutti.

Sarà difficile guardare Germania-Portogallo da fuori? Dove sono più pericolosi i tedeschi?

Non c'è un giocatore che non voglia dare una mano, soprattutto in partite di questo livello e con la maglia del proprio Paese. Io farò il tifo da bordo campo. La Germania è una squadra in fase di rinnovamento, non ha perso una partita da quando è stata eliminata agli Europei, ha appena battuto l'Italia... vale molto per il gruppo, ma sono sicuro che saremo ben preparati.

Anche se non sarai presente, si sentirà un vincitore se il Portogallo vincerà il trofeo?

Certo, come tifoso, come tutti i portoghesi, e ancor più come compagno di squadra: le sensazioni sono ancora più forti quando si creano legami con chi sta dentro. Vogliamo che le cose vadano bene e anche chi non gioca è orgoglioso di vedere premiato il lavoro della squadra e dei propri compagni.

Come analizzare questa Final Four con tre squadre che hanno già sollevato il trofeo?

In termini di squadre, beh, mi perdoneranno gli argentini, ma forse queste potrebbero essere le squadre che partecipano alle semifinali di una Coppa del Mondo. Ci aspettano partite bellissime, vediamo chi si comporta meglio, siamo comunque nella fase finale della stagione. E spero che sia il Portogallo, ovviamente.

Hai già fatto qualche stagione all'estero. Ti sei trovato bene in contesti diversi? Come sarà il 2025/26 per Nuno Tavares?

A livello individuale, le cose sono migliorate molto in questa stagione alla Lazio, dove sono riuscito a trovare opportunità e costanza nel mio calcio. Mi sono adattato molto bene alla città e al club, sono stato accolto molto bene da tutti e le prestazioni hanno iniziato a essere positive. Ora mi concentro sul riposo e sul tentativo di dare il meglio di me nella prossima stagione.

