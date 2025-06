Inzaghi, il figlio saluta i tifosi dell'Inter e cita la Lazio: "I fatti dicono che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tempo di saluti anche per Tommaso Inzaghi, agente FIFA e figlio di Simone, che ha scelto di dedicare un messaggio social ai tifosi dell'Inter. Dopo aver recitato un ruolo da protagonista nella trattativa che ha portato il padre all'Al-Hilal, il giovane procuratore ha tracciato un bilancio degli ultimi quattro anni, non escludendo un possibile ritorno in futuro: "Forse è un arrivederci, forse un addio. Ma una cosa è certa: Milano rimarrà indelebile nel mio cuore".

Così Tommaso Inzaghi nelle sue Instagram Stories: "Buongiorno interisti - si legge nel messaggio social del figlio di Simone e Alessia Marcuzzi - ci tenevo a ringraziarvi dal profondo del cuore. Solo grazie a un legame di sangue con mio padre mi avete fatto sentire a casa in questi quattro anni. Voglio anche dire grazie a lui, mio padre, per le emozioni che mi ha fatto vivere, per la passione e quel rettangolo verde. Le parole, a volte, non bastano... Perché, come mi ha insegnato lui, contano i fatti - ha sottolineato -. E i fatti dicono che, in questi quattro anni, sei trofei sono entrati nel palmarès dell'Inter".

Poi un riferimento alla sua fede biancoceleste e al legame con la Lazio, come confermato anche nel messaggio con cui salutava i tifosi: "Nasco laziale, il primo amore. Ho imparato ad amare l'Inter, ma soprattutto amo mio padre. Una relazione d'amore che è finita nel modo più bello... Con un abbraccio dopo una litigata. Lasciarsi per crescere e cambiare. Vivere di calcio è molto diverso dal tifarlo. Capisco l'amarezza di questo momento: forse è un arrivederci, forse un addio. Ma una cosa è certa: Milano rimarrà indelebile nel mio cuore. Amala! A presto".

