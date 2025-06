Calciomercato Lazio | Terzini, un'estate calda: piace un talento dell'Ajax

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha le idee chiare, sul mercato servirà puntellare e andare a rinforzare alcuni settori. Sarri ha chiesto una mezzala sinistra, con il 4-3-3 è necessaria, Dele-Bashiru è in bilico, verrà testato in ritiro, ma una sua partenza non è esclusa. Poi attenzione al pacchetto dei terzini. La Lazio vorrebbe cambiare alcune cose, svecchiare e inserire forze fresche, ma dipenderà dalle uscite. Va ancora risolta la questione Marusic, perché nel contratto - in scadenza il 30 giugno - c'è una clausola per il rinnovo di un anno, ma il giocatore si aspettava un ritocco dell'ingaggio e i suoi agenti si stanno guardando intorno. Ci sono rumors che vorrebbero l'Al-Hilal interessata a lui, con la regia di Inzaghi e Milinkovic, due che Adam lo conoscono bene. Sul mercato anche Lazzari, ma ha 31 anni e un ingaggio importante, non sarà facile trovare soluzioni. Discorso simile per Luca Pellegrini che guadagna 2,4 milioni lordi. Tavares è stato riscattato, verrà studiato da Sarri, se venisse bocciato allora si aprirebbero le porte del mercato, ma il 40% della cessione spetta all'Arsenal, per questo Lotito vorrebbe strappare circa 35 milioni complessivi e quindi 20-21 per la Lazio.

Mercato in evoluzione, dunque. C'è da aspettare, la Lazio ha cinque terzini in rosa, c'è anche Hysaj, uno dei fedelissimi di Sarri, che però può partire se dovessero arrivare offerte. Non si può pensare a nuovi innesti senza cessioni e se qualche addio si dovesse materializzare, allora uno dei nomi che la Lazio sta studiando è quello di Anton Gaaei. Gioca nell'Ajax, è un esterno destro, ha 23 anni, nazionale u-21 danese, è arrivato ad Amsterdam nel 2023, era stato acquistato dal Viborg, club che l'aveva cresciuto, pagato circa 4,5 milioni di euro. Nell'ultima stagione ha collezionato 40 presenze, tre gol e cinque assist. Gaaei ha gamba e corsa, ma soprattutto un ottimo piede. Viene valutato circa 10 milioni di euro, il suo contratto con l'Ajax terminerà nel 2028, è ancora lontana la scadenza. La Lazio lo sta studiando, partirebbe all'assalto se uscisse un giocatore in quel settore di campo.

