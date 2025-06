Norvegia - Italia, le probabili formazioni: Spalletti riflette, la scelta su Rovella

TUTTOmercatoWEB.com

La prima gara (della terza giornata) verso il Mondiale. L'Italia vola a Oslo per affrontare la Norvegia: si inizia il girone di qualificazione verso l'America del 2026. Il ct azzurro Spalletti riparte dalla difesa a tre di fronte a Donnarumma, composta da Di Lorenzo, Gatti e Bastoni visti i tanti infortuni e problemi. Sulle fasce, a centrocampo, spazio a Cambiaso e a Udogie, più avanti di Zappacosta e Dimarco. In mezzo Ricci è più avanti di Rovella, con Tonali e Barella come mezzali. In attacco Raspadori affianca Kean, in pole su Retegui per il ruolo da centravanti.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth. Ct: Solbakken.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. Ct: Spalletti.