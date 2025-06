Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Ibañez? La situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Roma valuta tra le priorità l’acquisto di uno, se non due (più probabilmente) titolari in difesa. In questo senso nelle ultime ore, secondo quanto riferisce Leggo, un nome per la retroguardia potrebbe essere Roger Ibanez, ceduto due estati fa in Arabia Saudita. Il brasiliano rappresenta per caratteristiche la tipologia di difensore che potrebbe interessare a Gasperini che però nel 2019 dopo qualche mese lo lasciò partire, proprio direzione Roma, evidentemente non scommettendo molto sulle sue qualità. L’entourage del calciatore però, contattato dalla redazione di Retesport, ha categoricamente smentito quest'ipotesi, definendola in sostanza impossibile.

