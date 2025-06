Lazio, Mattei: "Il mercato sarà lungo e faticoso. Sarri va assecondato"

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato del calciomercato in ottica Lazio, sostenendo come la società debba cercare assecondare le richieste di Sarri. Queste le sue parole: “Siamo agli albori della nuova stagione. Quello della Lazio sarà un mercato lungo e faticoso. Ho letto che anche Marcos Antonio tornerà indietro. In questo momento sarà più difficile vendere che acquistare, Fabiani da solo avrà un gran da fare. La prima condizione era non vendere i big, ma aspettiamo gli eventi".

"Sarri ha le sue idee ma deve essere assecondato. Due anni fa la Lazio arrivò seconda e il tecnico non venne seguito. Lui ha le sue idee, prendere o lasciare: se si richiama, va seguito. Poi questo sarà un mercato difficile per tutti e lo sarà anche per la Lazio".

"La formula contrattuale che riguarda Tavares non la capisco, parlare del 10-20% massimo da dare all’Arsenal ok ma non il 40-50%. Se devi riconoscere sempre il 40-50% all’altra squadra come club non crescerai mai”.

