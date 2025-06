Calciomercato Lazio | Marsiglia forte su Angel Gomes: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Uno degli ultimi nomi usciti in orbita Lazio è quello di Angel Gomes, centrocampista inglese in scadenza di contratto con il Lille. Il classe '00 è molto ambito, non ci sono solo i biancocelesti sul giocatore, soprattutto in Francia. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Marsiglia sarebbe al momento il club più vicino ad assicurarsi le prestazioni sportive del ragazzo dalla prossima stagione. Nello specifico, sembra che società e calciatore abbiano raggiunto un'intesa verbale per un contratto triennale. L'Italia si allontana, è molto probabile che il futuro di Angel Gomes sia ancora in Francia.

