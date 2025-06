Lazio, De Grandis (Sky): "Società brava a prendere Sarri. Nei derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il ritorno di Sarri e le strategie in vista del mercato estivo biancoceleste. Ecco di seguito le sue parole:

"La società è stata brava a chiudere subito con Sarri. I tifosi della Lazio sembrano contenti del suo ritorno. È sicuramente un tecnico che poteva mettersi su piazza e attendere, ed è comunque l'allenatore che ha ottenuto il risultato migliore in classifica nell'era Lotito. Nei derby si vince giocando a scacchi, e Sarri mi sembra un ottimo giocatore di scacchi. Non è un caso che da quando non c'è più lui non ne abbiamo più vinti. Questa volta la società è stata brava perché ha chiuso subito con Sarri, e lo dimostrano le difficoltà che stanno passando le altre società a chiudere con gli allenatori. È evidente che a Sarri piaccia la Lazio, e se è tornato pensa che con questo gruppo si possa lavorare bene. A me piacerebbe che la Lazio facesse prima quei 3-4 ritocchi necessari per poi cedere chi è in surplus. Non credo tu non possa prendere un elemento se non ne hai ceduto un altro, non ci sono parametri UEFA a limitarti".

